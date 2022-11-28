Глава РУСАДА ответила на претензии WADA

— РУСАДА осуществляет деятельность при строгом соблюдении международных правил и стандартов. Несмотря на то, что даты аудита несколько раз переносились, в сентябре он все таки состоялся. Это очень важный для нас этап, и мы рады, что было принято решение о его проведении. Все направления операционной деятельности прошли проверку. Полученное заключение говорит о том, что в целом РУСАДА является функционирующей надлежащим образом национальной антидопинговой организацией, в которой работают компетентные и преданные своему делу специалисты. Все полученные рекомендации, касающиеся операционной деятельности и внутренних процедур, мы выполнили. Законотворчество не входит в компетенцию антидопингового агентства. РУСАДА должно отвечать исключительно за то, что входит в компетенцию агентства и на что действительно может повлиять, — заявила Логинова «Матч ТВ».