Глава РУСАДА ответила на претензии WADA

Законотворчество в Российской Федерации не входит в компетенцию Российского антидопингового агентства (РУСАДА), заявила «Матч ТВ» генеральный директор организации Вероника Логинова в ответ на просьбу прокомментировать итоги аудита Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Как ранее стало известно «Матч ТВ», по итогам аудита в сентябре WADA выявила несоответствие российского законодательства Всемирному антидопинговому кодексу 2021 года. Позднее в ответ на запрос «Матч ТВ» в пресс службе WADA подтвердили эту информацию.
— РУСАДА осуществляет деятельность при строгом соблюдении международных правил и стандартов. Несмотря на то, что даты аудита несколько раз переносились, в сентябре он все таки состоялся. Это очень важный для нас этап, и мы рады, что было принято решение о его проведении. Все направления операционной деятельности прошли проверку. Полученное заключение говорит о том, что в целом РУСАДА является функционирующей надлежащим образом национальной антидопинговой организацией, в которой работают компетентные и преданные своему делу специалисты. Все полученные рекомендации, касающиеся операционной деятельности и внутренних процедур, мы выполнили. Законотворчество не входит в компетенцию антидопингового агентства. РУСАДА должно отвечать исключительно за то, что входит в компетенцию агентства и на что действительно может повлиять, — заявила Логинова «Матч ТВ».
— Есть ли у вас уверенность, что после 16 декабря процесс восстановления РУСАДА будет успешен?
— У меня есть уверенность в том, что РУСАДА сегодня — команда профессионалов, которая в текущей непростой ситуации способна реализовывать национальную антидопинговую программу на самом высоком уровне. Ежедневно мы сталкиваемся с различными сложностями: логистика, закупка оборудования, расчеты с контрагентами. Но мы успешно преодолеваем все трудности. Мы сохраняем целостность нашей программы, цель которой — защита прав спортсменов на участие в соревнованиях, свободных от допинга. И мы делаем все от нас зависящее для восстановления статуса агентства. Это касается каждого условия восстановления, которые установлены решением CAS. Надеемся, что будет принято справедливое неполитизированное решение в интересах чистого спорта, — сказала Логинова «Матч ТВ».
В декабре 2019 года WADА лишило РУСАДА статуса соответствия, обвинив российскую сторону в манипуляциях с допинг пробами в базе московской антидопинговой лаборатории (LIMS). В июне 2021 года РУСАДА получило от WADA план восстановления статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу, который необходимо реализовать до 16 декабря 2022 года. Изначально речь шла о четырехлетнем отстранении, но РУСАДА через CAS добилось смягчения срока отстранения до двух лет.