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59 минут назад

Топ-5 советов, как прервать полосу неудач в ставках на спорт

Ставки на спорт – веселый способ провести время и способ проверить знания в конкретном виде спорта, приводит к повышению уровня дофамина во время получения выигрыша.

Топ-5 советов, как прервать полосу неудач в ставках на спорт
Фото: ТАССТАСС

Если любитель спорта не всегда выигрывает, или попадает в полосу неудач, все веселье мгновенно исчезает. Полоса неудач имеет разное значение для разных людей.

Что считается полосой неудач?

Пример поведения игроков в полосе неудач рассматривает ведущий психолог по работе с игровой зависимостью – Араик Тонян.

Знаток Английской лиги сделал ставки на небольшие суммы на 3 последних матча и все проиграл. Эта полоса неудач не приведет игрока к банкротству, поскольку суммы ставок и время, потраченное на исследования, снизили риск больших потерь. Психологи уверены в здоровом разрешении ситуации при наличии следующих факторов:

  • игрок хорошо знает матчи;
  • болельщик делает ставки на Английскую Премьер-лигу в течение нескольких сезонов;
  • любитель ставок знает, как держать темп.

Другой любитель азартных игр ведет себя иначе – имеет привычку следовать интуиции и чувствам и заявляет, что ставка будет выигрышной. Уверен, что ставит на команду, которая побьет все шансы и принесет грандиозный выигрыш, которого игрок так долго ждал. Он даже не смотрит футбольные матчи регулярно, потому что считает, это пустой тратой времени. И, к сожалению, снова и снова терпит поражение.

Оба игрока пережили полосу неудач, но риск впасть в нездоровое психологическое состояние во втором случае значительно выше.

5 способов прервать полосу неудач в ставках на спорт

Советы игрокам, как можно избежать полосы неудач при ставках на любой вид спорта.

Сосредоточиться на процессе и игнорировать результат

Поиск правильной стратегии ставок подобен поиску правильной части головоломки. Ответ должен идеально подходить. Если часть слишком мала, слишком велика или просто не подходит, клиент букмекера никогда не получит желаемый результат, а будет чаще сталкиваться с убытками.

Вместо того чтобы полагаться на удачу, игроку необходимо сосредоточиться на подготовительной работе:

  • провести собственный анализ предстоящего спортивного события;
  • найти подходящий маркет для ставки;
  • проявлять разумную осмотрительность при распределении банка;
  • иметь стойкость, чтобы пережить любую полосу неудач.

Проанализировать ошибки

Если пользователь проиграл ставку, избежать продолжения неудачной полосы поможет взгляд на картину в целом:

  • Что пошло не так?
  • Что можно извлечь из этой ошибки?
  • Что нужно улучшить, чтобы предотвратить новые проигрыши?

При проигрыше нельзя концентрироваться на неудачах. Но необходимо сосредоточиться на решениях и на том, что пользователь БК сделал правильно, что он может улучшить.

Ставить только на знакомые виды спорта

Если сосредоточиться на сильных сторонах и делать ставки только на те виды спорта, в которых игрок сам разбирается, это даст большее преимущество, чем если ставить вслепую на экзотическую дисциплину.

Когда игрок ставит на любимые рынки, он концентрируется на сильных сторонах. Это может стать отличным шагом в преодолении полосы неудач и поможет не только выиграть, но и вернуть уверенность в себе, чего может быть достаточно, чтобы вернуться к победам.

Полосы неудач – часть игры

Каждый человек в какой-то момент переживает полосу неудач. Это то, что обязательно произойдет в долгосрочной перспективе. Однако концентрация внимания только на полосах неудач может привести к депрессии.

Даже самый знающий беттор, обладающий самой глубокой проницательностью, время от времени будет терпеть убытки. Удачливый игрок не впадет в депрессию, а продолжит учиться, расти и меняться к лучшему.

Делать перерыв в ставках на спорт

Время от времени любителю ставок полезно отвлекаться от спортивных пари, сосредоточиться на других увлечениях, а затем, собравшись с мыслями, вернуться в букмекерскую контору.

Игроку может быть трудно остановиться и сделать паузу, когда присутствует ощущение глубокой зависимости чувства в необходимости больших побед. Но перерыв может быть лучшим способом преодолеть затянувшуюся полосу неудач в ставках.

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