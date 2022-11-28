Ставка на двойной шанс – как она работает?

"Двойной шанс" – отличная стратегия для пари на равные команды, которая подходит новичкам и профессиональным спортивным бетторам.
Ставка является более безопасным вариантом, чем одиночная, такое пари уменьшает количество исходов ставок и увеличивает вероятность выигрыша.
Ставки на двойной шанс используются для того, чтобы дать бетторам больше возможностей для выигрыша в одном матче.
В футболе тип ставок может охватывать 2 из 3 возможных исходов в рамках одной ставки, сочетать победу или ничью обеих команд и исключать ничейный исход.
Маркет двойной шанс обычно применяется к командам с равным счетом, так как у беттора будет запасной вариант на случай, если матч закончится вничью или одна команда выиграет.
Двойной шанс – одна из самых популярных ставок в футболе. Букмекер 1хБет предлагает пользователям оформлять ставки на двойной шанс в популярных и других дисциплинах..
Двойной шанс состоит из 3 различных исходов:
1X подразумевает ставки на победу домашней команды и ничью. Пари выиграет, если любой из заданных исходов оправдается. Ставка проиграет, если команда гостей одержит победу.
X2 оправдана, если команда гостей имеет большее преимущество. Клиент БК выиграет пари, если команда гостей победит или сыграет вничью. Победу засчитает букмекер, если выиграют хозяева поля.
12 – вариант, когда пользователь считает, что одна из команд выиграет. Если матч закончится вничью, игрок потеряет ставку.
Возможные исходы на примере матча между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити" со ставкой 10000 тенге.
1X с коэффициентом 1.77 дает 2 возможных исхода:
X2 с коэффициентом 1.30 дает возможные исходы:
Ставки на двойной шанс имеют много преимуществ, особенно для начинающих бетторов.
Лучше всего не выбирать матчи фаворитов и ставить на победу или ничью равных по силе команд. Ставка на фаворитов на рынке двойных шансов имеет низкие котировки.
Прислушиваться к советам профессионалов – отличный способ найти команду для выгодной ставки на двойной шанс.
Пользователь может делать ставки не только на сильные команды, но и на аутсайдеров. Идеальный вариант, если игрок считает, что более слабая команда преподнесет сюрприз.
В подобных ситуациях можно поставить на маловероятную победу или ничью, что снижает риск одиночных ставок.
Поскольку пари на двойной шанс обычно имеют низкие коэффициенты, чтобы получить приличный выигрыш, необходимо делать более крупные ставки.
Делать ставки необходимо только на те виды спорта, где двойной шанс имеет смысл – футбол и хоккей. Любителям заключать пари на другие виды спорта, такие как американский футбол или баскетбол лучше придерживаться ставок на гандикап, чтобы получить максимальную выгоду.