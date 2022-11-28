Ставка на двойной шанс – как она работает?

"Двойной шанс" – отличная стратегия для пари на равные команды, которая подходит новичкам и профессиональным спортивным бетторам.

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Ставка является более безопасным вариантом, чем одиночная, такое пари уменьшает количество исходов ставок и увеличивает вероятность выигрыша.

Что такое ставка с двойным шансом?

Ставки на двойной шанс используются для того, чтобы дать бетторам больше возможностей для выигрыша в одном матче.

В футболе тип ставок может охватывать 2 из 3 возможных исходов в рамках одной ставки, сочетать победу или ничью обеих команд и исключать ничейный исход.

Маркет двойной шанс обычно применяется к командам с равным счетом, так как у беттора будет запасной вариант на случай, если матч закончится вничью или одна команда выиграет.

Двойной шанс – одна из самых популярных ставок в футболе. Букмекер 1хБет предлагает пользователям оформлять ставки на двойной шанс в популярных и других дисциплинах..

Двойной шанс в ставках

Двойной шанс состоит из 3 различных исходов:

1X подразумевает ставки на победу домашней команды и ничью. Пари выиграет, если любой из заданных исходов оправдается. Ставка проиграет, если команда гостей одержит победу.

X2 оправдана, если команда гостей имеет большее преимущество. Клиент БК выиграет пари, если команда гостей победит или сыграет вничью. Победу засчитает букмекер, если выиграют хозяева поля.

12 – вариант, когда пользователь считает, что одна из команд выиграет. Если матч закончится вничью, игрок потеряет ставку.

Расчет ставок на двойной шанс

Возможные исходы на примере матча между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити" со ставкой 10000 тенге.

1X с коэффициентом 1.77 дает 2 возможных исхода:

выигрыш пари, если победит "Ливерпуль", или матч закончится вничью – 10000 * 1,77 = 17700 тенге;

проигрыш, если выиграет "Манчестер Сити".

X2 с коэффициентом 1.30 дает возможные исходы:

проигрыш при победе “Ливерпуля”;

выигрыш пари, если победит "Манчестер Сити" или матч закончится вничью – 10000 * 1,30 = 13000 тенге.

выигрыш при победе "Ливерпуля" или "Манчестер Сити" – 10000 * 1,45 = 14500 тенге;

проигрыш при ничьей. 12 - победа одной из команд с котировкой 1.45 дает исходы:

Как ставить на двойной шанс? Совет для новичков

Ставки на двойной шанс имеют много преимуществ, особенно для начинающих бетторов.

Выбирать команды, которые не являются фаворитами

Лучше всего не выбирать матчи фаворитов и ставить на победу или ничью равных по силе команд. Ставка на фаворитов на рынке двойных шансов имеет низкие котировки.

Получать советы от профессионалов

Прислушиваться к советам профессионалов – отличный способ найти команду для выгодной ставки на двойной шанс.

Обращать внимание на аутсайдеров

Пользователь может делать ставки не только на сильные команды, но и на аутсайдеров. Идеальный вариант, если игрок считает, что более слабая команда преподнесет сюрприз.

В подобных ситуациях можно поставить на маловероятную победу или ничью, что снижает риск одиночных ставок.

Ставить более крупными суммами

Поскольку пари на двойной шанс обычно имеют низкие коэффициенты, чтобы получить приличный выигрыш, необходимо делать более крупные ставки.

Ставки на двойной шанс работают не во всех видах спорта