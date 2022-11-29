ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+11° в 
USD 61.07EUR 63.39
Войти в почту
1 час назад

Бывший футболист «Спартака» Петкович был арестован в Амстердаме. В рамках операции изъяли 115 кг кокаина — СМИ

Матч ТВ

Бывший защитник сборной Сербии и Черногории по футболу Душан Петкович был арестован в Амстердаме в рамках операции, в ходе которой было изъято 115 кг кокаина на сумму 11 миллионов евро, сообщает najnovijevesti.info.

Экс футболист «Спартака» задержан с центнером кокаина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отмечает издание, Петковича задержали вместе со своим пасынком Дамьяном Рогановичем, который, предположительно, является членом одного из преступных кланов.

Прокуратура подозревает их в причастности к сговору с целью совершения уголовных преступлений, незаконном производстве и распространении наркотических средств. Преступная группа должна была отправить кокаин через немецкую экспедиторскую компанию в Трир (Германия), а затем — в Лондон для дальнейшей реализации, отмечается в заявлении прокуратуры. 48 летнего Петковича освободили, говорится в материале.

Петкович — сын экс тренера сборной Сербии и Черногории Илии Петковича, который скончался в 2020 году. Петкович младший в России играл за московский «Спартак» (2004) и раменский «Сатурн» (2006–2007), также выступал за немецкие «Вольфсбург», «Нюрнберг», белградский ОФК, испанскую «Мальорку».

Он защищал цвета национальной сборной, когда ее возглавлял его отец.

Около спорта,Душан Петкович,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители