Экс футболист «Спартака» задержан с центнером кокаина

Бывший защитник сборной Сербии и Черногории по футболу Душан Петкович был арестован в Амстердаме в рамках операции, в ходе которой было изъято 115 кг кокаина на сумму 11 миллионов евро, сообщает najnovijevesti.info.

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Как отмечает издание, Петковича задержали вместе со своим пасынком Дамьяном Рогановичем, который, предположительно, является членом одного из преступных кланов.

Прокуратура подозревает их в причастности к сговору с целью совершения уголовных преступлений, незаконном производстве и распространении наркотических средств. Преступная группа должна была отправить кокаин через немецкую экспедиторскую компанию в Трир (Германия), а затем — в Лондон для дальнейшей реализации, отмечается в заявлении прокуратуры. 48 летнего Петковича освободили, говорится в материале.

Петкович — сын экс тренера сборной Сербии и Черногории Илии Петковича, который скончался в 2020 году. Петкович младший в России играл за московский «Спартак» (2004) и раменский «Сатурн» (2006–2007), также выступал за немецкие «Вольфсбург», «Нюрнберг», белградский ОФК, испанскую «Мальорку».