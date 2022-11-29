Экс футболист «Спартака» задержан с центнером кокаина

Бывший защитник сборной Сербии и Черногории по футболу Душан Петкович был арестован в Амстердаме в рамках операции, в ходе которой было изъято 115 кг кокаина на сумму 11 миллионов евро, сообщает najnovijevesti.info.
Как отмечает издание, Петковича задержали вместе со своим пасынком Дамьяном Рогановичем, который, предположительно, является членом одного из преступных кланов.
Прокуратура подозревает их в причастности к сговору с целью совершения уголовных преступлений, незаконном производстве и распространении наркотических средств. Преступная группа должна была отправить кокаин через немецкую экспедиторскую компанию в Трир (Германия), а затем — в Лондон для дальнейшей реализации, отмечается в заявлении прокуратуры. 48 летнего Петковича освободили, говорится в материале.
Петкович — сын экс тренера сборной Сербии и Черногории Илии Петковича, который скончался в 2020 году. Петкович младший в России играл за московский «Спартак» (2004) и раменский «Сатурн» (2006–2007), также выступал за немецкие «Вольфсбург», «Нюрнберг», белградский ОФК, испанскую «Мальорку».
Он защищал цвета национальной сборной, когда ее возглавлял его отец.