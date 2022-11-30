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1 час назад

Тарасова: сказки Томаса Баха уже никого не интересуют

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова вновь раскритиковала президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха за его неоднозначные заявления в адрес российского спорта.

Тарасова: сказки Томаса Баха уже никого не интересуют
Фото: BetassistBetassist

«Если вам хочется послушать сказки, то лучше почитайте Александра Сергеевича Пушкина. Вот эти сказки актуальны всегда. А сказки Томаса Баха никого уже не интересуют, хоть он их регулярно рассказывает», — приводит слова Тарасовой Sport24.

В середине ноября Томас Бах в обращении к лидерам стран G20 на саммите организации на Бали (Индонезия) заявил о необходимости участия в Олимпийских играх всех стран, включая конфликтующие. Позже руководитель МОК говорил, что политика должна оставаться нейтральной по отношению к спорту. Однако при этом Бах в конце октября ратифицировал рекомендации МОК о недопуске российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

Около спорта,Томас Бах,Татьяна Тарасова,
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