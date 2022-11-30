Тарасова: сказки Томаса Баха уже никого не интересуют

«Если вам хочется послушать сказки, то лучше почитайте Александра Сергеевича Пушкина. Вот эти сказки актуальны всегда. А сказки Томаса Баха никого уже не интересуют, хоть он их регулярно рассказывает», — приводит слова Тарасовой Sport24.

В середине ноября Томас Бах в обращении к лидерам стран G20 на саммите организации на Бали (Индонезия) заявил о необходимости участия в Олимпийских играх всех стран, включая конфликтующие. Позже руководитель МОК говорил, что политика должна оставаться нейтральной по отношению к спорту. Однако при этом Бах в конце октября ратифицировал рекомендации МОК о недопуске российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.