Экс-гендиректор «Спартака» подал в суд на Федуна

Бывший гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов подал в суд на экс-президента клуба Леонида Федуна. Как сообщает «Говорит Москва», он потребовал выплатить ему заработную плату в размере более 364 млн рублей.
Дело в категории «Трудовые споры о взыскании неоплаченной заработной платы» было зарегистрировано 1 декабря. Дата рассмотрения иска пока неизвестна.
Напомним, что Газизов уже дважды подавал иски к «Спартаку», однако оба раза суд отклонял их. В одном из них бывший гендиректор московского клуба потребовал выплатить ему выходное пособие в сумме более 88 млн рублей.
Газизова отправили в отставку в декабре 2020 года. Леонид Федун покинул пост президента «Спартака» в августе 2022 года после того, как «Лукоил» купил 100% акций клуба.