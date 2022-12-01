Экс-гендиректор «Спартака» подал в суд на Федуна

Бывший гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов подал в суд на экс-президента клуба Леонида Федуна. Как сообщает «Говорит Москва», он потребовал выплатить ему заработную плату в размере более 364 млн рублей.

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Дело в категории «Трудовые споры о взыскании неоплаченной заработной платы» было зарегистрировано 1 декабря. Дата рассмотрения иска пока неизвестна.

Напомним, что Газизов уже дважды подавал иски к «Спартаку», однако оба раза суд отклонял их. В одном из них бывший гендиректор московского клуба потребовал выплатить ему выходное пособие в сумме более 88 млн рублей.