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1 час назад

В ОКР назвали виды спорта, которые пострадали больше всех от отсутствия россиян

Газета.Ru

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отметил проблемы организаторов международных соревнований из-за отсутствия российских спортсменов.

Названы виды спорта, которые пострадали больше всех от отсутствия россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нехватку соперничества особенно ощущают в видах спорта, в которых россияне являются признанными лидерами. Среди зимних видов это лыжный спорт, отчасти биатлон. И большую проблему вызывает отсутствие россиян на соревнованиях по фигурному катанию. Среди летних видов это борьба, фехтование, спортивная и художественная гимнастика», — передает слова Позднякова РИА Новости.

Также он подчеркнул, что отсутствие россиян на крупных турнирах в ряде случаев приводит к финансовым потерям или даже к отмене стартов.

Напомним, что в конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

После этого различные спортивные международные организации стали отстранять российских спортсменов от соревнований. Срок отстранения, по словам президента МОК, пока остается открытым.

Около спорта,Томас Бах,Станислав Поздняков,Татьяна Тарасова,
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