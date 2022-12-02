Тарасова оценила выдвижение Чайковской на пост главного тренера сборной РФ

Решение исполкома Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) выдвинуть Елену Чайковскую на пост главного тренера сборной страны является правильным. Такое мнение ТАСС в пятницу высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
В пятницу ФФККР объявила, что выдвинула кандидатуру Чайковской на пост главного тренера.
"Считаю, что это хороший, правильный, заслуженный выбор", - сказала Тарасова.
Ранее должность главного тренера занимал президент ФФККР Александр Горшков, который умер 17 ноября в возрасте 76 лет.
Чайковской 82 года, она является заслуженным тренером СССР, заслуженным тренером России, заслуженным деятелем искусств России, мастером спорта СССР, председателем тренерского совета ФФККР.