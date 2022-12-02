ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+3° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
48 минут назад

Тарасова считает заслуженным выдвижение Чайковской на пост главного тренера сборной России

ТАСС

Решение исполкома Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) выдвинуть Елену Чайковскую на пост главного тренера сборной страны является правильным. Такое мнение ТАСС в пятницу высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Тарасова оценила выдвижение Чайковской на пост главного тренера сборной РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В пятницу ФФККР объявила, что выдвинула кандидатуру Чайковской на пост главного тренера.

"Считаю, что это хороший, правильный, заслуженный выбор", - сказала Тарасова.

Ранее должность главного тренера занимал президент ФФККР Александр Горшков, который умер 17 ноября в возрасте 76 лет.

Чайковской 82 года, она является заслуженным тренером СССР, заслуженным тренером России, заслуженным деятелем искусств России, мастером спорта СССР, председателем тренерского совета ФФККР.

Около спорта,Елена Чайковская,Татьяна Тарасова,Александр Горшков,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители