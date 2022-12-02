Путин пообещал поддержать отстраненных из-за санкций паралимпийцев

— Почему то сегодня международное паралимпийское движение отказывает нашим паралимпийцам в совместной работе. Посмотрим, как долго будет это продолжаться, но в любом случае наши спортсмены с ограничениями по здоровью должны заниматься своим любимым делом.



Министерство спорта предложило серию различных соревнований высокого уровня. Мы и дальше будем заниматься этим, в том числе и с нашими партнерами в рамках Шанхайской организации сотрудничества, — сказал Путин, которого цитирует РИА Новости Спорт.