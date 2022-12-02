Путин пообещал поддержать отстраненных из-за санкций паралимпийцев

Россия продолжит оказывать поддержку отстраненным от международных соревнований паралимпийским спортсменам, у министерства спорта на этот счет уже есть соответствующие предложения. Об этом на встрече с инвалидами и представителями общественных организаций сказал президент России Владимир Путин.
— Почему то сегодня международное паралимпийское движение отказывает нашим паралимпийцам в совместной работе. Посмотрим, как долго будет это продолжаться, но в любом случае наши спортсмены с ограничениями по здоровью должны заниматься своим любимым делом.
Министерство спорта предложило серию различных соревнований высокого уровня. Мы и дальше будем заниматься этим, в том числе и с нашими партнерами в рамках Шанхайской организации сотрудничества, — сказал Путин, которого цитирует РИА Новости Спорт.
В ноябре Международный паралимпийский комитет (IPC) на внеочередном заседании генеральной ассамблеи приостановил членство Паралимпийского комитета России «в связи с неспособностью российской стороны выполнять обязанности члена организации в соответствии с конституцией IPC». Аналогичное решение было принято и в отношении Белоруссии.Источник:РИА Новости Спорт