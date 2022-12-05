ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
0° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
1 час назад

Медведева об учебе в МГУ: «Довольно трудно объяснить, что произошло, но на данный момент я там не учусь»

Sports.ru

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, что сейчас не учится в МГУ.

Медведева об учебе в МГУ: "Довольно трудно объяснить, что произошло"
Фото: Sports.ruSports.ru

В сентябре 2021 года она сообщала, что поступила в Высшую школу культурной политики и управления в гуманитарной сфере.

– Как учеба? Как МГУ?

– Учеба и университет – довольно трудная тема. Я окончила первый вуз – как раз в этом году защитила диплом на отлично. Так что с первым образованием у меня все хорошо.

С МГУ – довольно трудно объяснить, что произошло, но на данный момент я там не учусь. Возможно, я продумаю, как это сказать. Дайте мне время. Но пока я там не появляюсь по ряду определенных моментов. Есть свои причины, почему я туда не хожу. В основном это руководство, – сказала Медведева.

Около спорта,Евгения Медведева,МГУ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители