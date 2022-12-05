Медведева об учебе в МГУ: "Довольно трудно объяснить, что произошло"

– Учеба и университет – довольно трудная тема. Я окончила первый вуз – как раз в этом году защитила диплом на отлично. Так что с первым образованием у меня все хорошо.

С МГУ – довольно трудно объяснить, что произошло, но на данный момент я там не учусь. Возможно, я продумаю, как это сказать. Дайте мне время. Но пока я там не появляюсь по ряду определенных моментов. Есть свои причины, почему я туда не хожу. В основном это руководство, – сказала Медведева.