Футболист Дмитрий Тарасов в центре скандала: дебош на матче в Краснодаре

Все произошло в Краснодаре, куда Тарасов приехал играть за медиафутбольную команду — Дмитрий давно покинул большой спорт. Однако ему не разрешили выступать. Тарасов разозлился и стал выяснить отношения на повышенных тонах. Говорят, в ход шел трехэтажный мат. Тем временем его супруга Анастасия , присутствовавшая на стадионе, постила снимки мирного футбольного поля и милые фото с мужем.

К счастью, дебош обошелся без травм и уголовных дел. Поскандалили и разошлись. Но осадочек у пользователей Сети остался. Они тут же вспомнили Ольгу Бузову (бывшую жену Тарасова) и в очередной раз решили, что ей повезло, что она развелась с Дмитрием. А вот Анастасию Костенко, нынешнюю супругу футболиста, пожалели: дескать, он, наверное, и дома вечно скандалит и распускает руки. Нам, честно говоря, об этом ничего не известно. Надеемся, что у родителей троих детей все хорошо.