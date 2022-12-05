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1 час назад

В ITA подтвердили 21 нарушение антидопинговых правил РФ на Олимпиаде в Лондоне

Елена Прошина

Международное агентство допинг-тестирования подтвердило 21 случай нарушений антидопинговых правил спортсменами России на Летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. Об этом свидетельствует отчет ITA.

В ITA подтвердили 21 нарушение антидопинговых правил РФ на Олимпиаде в Лондоне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно документу, в результате перепроверок допинг проб выявили 73 случая нарушения правил. На фоне этого ITA провело перераспределение 46 олимпийских наград по четырем видам спорта, изъяв при этом 31 медаль.

У России оказалось самое большое количество нарушений — 21. В результате перепроверки у РФ изъяли две золотые медали, десять — серебряных и одну — бронзовую. При этом при перераспределении россиянам присудили одно золото и одно серебро.

В топ-3 стран, у которых по итогам перепроверки допинг-проб с Олимпиады в Лондоне, выявили больше всего нарушений также оказались Белоруссия и Украина.

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