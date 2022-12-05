В ITA подтвердили 21 нарушение антидопинговых правил РФ на Олимпиаде в Лондоне

Международное агентство допинг-тестирования подтвердило 21 случай нарушений антидопинговых правил спортсменами России на Летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. Об этом свидетельствует отчет ITA.
Согласно документу, в результате перепроверок допинг проб выявили 73 случая нарушения правил. На фоне этого ITA провело перераспределение 46 олимпийских наград по четырем видам спорта, изъяв при этом 31 медаль.
У России оказалось самое большое количество нарушений — 21. В результате перепроверки у РФ изъяли две золотые медали, десять — серебряных и одну — бронзовую. При этом при перераспределении россиянам присудили одно золото и одно серебро.
В топ-3 стран, у которых по итогам перепроверки допинг-проб с Олимпиады в Лондоне, выявили больше всего нарушений также оказались Белоруссия и Украина.