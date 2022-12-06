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1 час назад

МОК восстановит в правах Олимпийский комитет КНДР

ТАСС

Отстранение Олимпийского комитета КНДР не будет продлено и завершится 31 декабря. Об этом во вторник на пресс-конференции сообщил директор департамента Международного олимпийского комитета (МОК) по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод.

МОК восстановит в правах Олимпийский комитет КНДР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Отстранение НОК КНДР завершится автоматически 31 декабря 2022 года", - сказал Маклеод.

В сентябре 2021 года МОК отстранил НОК КНДР до конца 2022 года из-за неучастия в Олимпийских играх в Токио. Решение по участию спортсменов из КНДР в Играх в Пекине принималось в индивидуальном порядке, но при условии прохождения квалификационного отбора.

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