МОК восстановит в правах Олимпийский комитет КНДР

Отстранение Олимпийского комитета КНДР не будет продлено и завершится 31 декабря. Об этом во вторник на пресс-конференции сообщил директор департамента Международного олимпийского комитета (МОК) по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод.

В сентябре 2021 года МОК отстранил НОК КНДР до конца 2022 года из-за неучастия в Олимпийских играх в Токио. Решение по участию спортсменов из КНДР в Играх в Пекине принималось в индивидуальном порядке, но при условии прохождения квалификационного отбора.