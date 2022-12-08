В Госдуме высказались о допуске России к Олимпиаде-2024

Депутат Госдумы Светлана Журова опасается, что российским спортсменам могут выдвинуть определенные требования для возвращения на международные соревнования.

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В частности – для допуска к Олимпиаде-2024 в Париже.

«Пока не достигнут мир, главное, чтоб не было такого плохого прецедента, как предоставление спортсменам разрешения на участие в Олимпийских играх в обмен на подписание отречения от правительства, страны и осуждения СВО.