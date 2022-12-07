Задержаны первые подозреваемые в ограблении звезды английской сборной по футболу

Британская полиция арестовала двух мужчин, которые могут быть причастны к ограблению дома нападающего сборной Англии по футболу Рахима Стерлинга. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении полиции граничащего с Лондоном графства Саррей, на территории которого находится особняк 27-летнего спортсмена.

Фото: ФК "Челси" ФК "Челси"

Особняк Стерлинга был ограблен 3 декабря, в тот момент дома никого не было. Из-за происшествия Стерлинг покинул расположение национальной команды на чемпионате мира в Катаре, пропустив матч 1/8 финала против команды Сенегала (3:0).

"Двое мужчин были арестованы по подозрению в попытке ограбления прошлой ночью, 6 декабря, в районе Оксшотта. Они находятся в заключении, - заявили в правоохранительных органах, добавив, что для задержания этих людей были использованы собаки и полицейский вертолет. - Продолжается следствие, чтобы установить, есть ли связь между этими арестами и проникновением [в дом], о котором было сообщено на выходных".

По начальной информации, девушка футболиста Пейдж Милиан и трое детей пары были в доме, когда туда вломились грабители. По информации газеты Daily Mail ("Дейли мейл"), общая стоимость украденного составляет около 300 тыс. фунтов стерлингов (около $370 тыс.). Издание напоминает, что это не первый раз, когда семья нападающего лондонского клуба "Челси" становится жертвой преступников. В 2018 году, когда футболист играл за "Манчестер Сити", грабители проникли в его дом в графстве Чешир. После этого спортсмен установил круглосуточную систему охраны и купил за 15 тыс. фунтов ($18,5 тыс.) ротвейлера по кличке Окан.