Тарасова жестко высказалась о возможном участии России в Олимпиаде-2024

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на слова главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова о вариантах возвращения российских спортсменов на международную арену.
ОКР рассматривает два варианта – участие в Олимпиаде-2024 в Париже и полноценное возвращение не раньше 2026 года.
«Я в чудеса не верю. На мой взгляд, чудеса могут быть только в сторону отклонения или исполнения того, что уже предписано. А написано – 2026 год. Будет раньше – мы готовы всегда вернуться», – сказала Тарасова.