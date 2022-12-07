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24 минуты назад

Тарасова о возможном участии России в Олимпиаде-2024: «Я в чудеса не верю»

Sports.ru

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на слова главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова о вариантах возвращения российских спортсменов на международную арену.

Тарасова жестко высказалась о возможном участии России в Олимпиаде-2024
Фото: Sports.ruSports.ru

ОКР рассматривает два варианта – участие в Олимпиаде-2024 в Париже и полноценное возвращение не раньше 2026 года.

«Я в чудеса не верю. На мой взгляд, чудеса могут быть только в сторону отклонения или исполнения того, что уже предписано. А написано – 2026 год. Будет раньше – мы готовы всегда вернуться», – сказала Тарасова.

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