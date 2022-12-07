Бах высказался о продлении санкций против России и Беларуси

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил о продлении действующих санкционных ограничений в отношении спортсменов из России и Беларуси.

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«После обсуждений с международными федерациями, спортсменами, национальными олимпийскими комитетами. Было решено, что санкции против России и Беларуси должны оставаться в силе», — сказал Томас Бах на пресс-конференции.

В прошлом месяце Бах в обращении к лидерам стран G20 заявил, что необходимо, чтобы в Олимпийских играх принимали участие все страны, включая конфликтующие.