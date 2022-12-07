Бах заявил, что Макрон выступил за допуск всех стран к Играм-2024

Томас Бах, возглавляющий Международный олимпийский комитет (МОК), заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон выступил за допуск всех стран к летним Олимпийским и Паралимпийским играм 2024 года, которые пройдут в Париже.
"Президент Макрон заявил, что спорт не должен был политизирован, и подчеркнул в отношении Олимпиады и Паралимпиады 2024 года, что представители всех стран, в том числе и тех, которые находятся в состоянии войны, должны участвовать в них. Генеральная ассамблея ООН, куда входят и Украина, и Россия, и Белоруссия, признала, что все соревнования должны быть организованы в духе мира. Глава генассамблеи заявил, что ООН выражает серьезную озабоченность из-за запрета российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях только из-за их национальности. Это является серьезной дискриминацией", - передает слова Баха РИА Новости.
Ранее Бах заявил, что отстранение российских и белорусских спортсменов нужно расценивать как защитные меры, а не санкции. При этом он также отметил, что атлетов из России и Белоруссии по-прежнему нельзя допускать к международным мероприятиям.
Напомним, что в конце февраля Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.
После этого различные спортивные международные организации стали отстранять россиян от соревнований. Срок отстранения, по словам президента МОК Томаса Баха, пока остается открытым.
Ранее капитан "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид высказался об игре российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина и его погоне за рекордами Горди Хоу и Уэйна Гретцки. Овечкин в нынешнем сезоне НХЛ провел на льду 27 матчей, в которых забросил 13 шайб и отдал 12 результативных передач.