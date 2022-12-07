Бах заявил, что Макрон выступил за допуск всех стран к Играм-2024

"Президент Макрон заявил, что спорт не должен был политизирован, и подчеркнул в отношении Олимпиады и Паралимпиады 2024 года, что представители всех стран, в том числе и тех, которые находятся в состоянии войны, должны участвовать в них. Генеральная ассамблея ООН, куда входят и Украина, и Россия, и Белоруссия, признала, что все соревнования должны быть организованы в духе мира. Глава генассамблеи заявил, что ООН выражает серьезную озабоченность из-за запрета российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях только из-за их национальности. Это является серьезной дискриминацией", - передает слова Баха РИА Новости.