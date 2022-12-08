В РФ выросло число проведенных спортивными врачами осмотров

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Спортивные врачи осмотрели более 7 млн человек в этом году, это более чем в полтора раза превышает показатели предыдущих годов, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"По данным субъектов РФ, в 2022 году во врачебно-физкультурных диспансерах, центрах спортивной медицины, отделениях кабинетов врачей по спортивной медицине обслужено более 7 млн человек. И этот показатель почти в полтора раза превышает показатели предыдущих годов", - сказал он в приветствии на форуме "Спортмед".
Мурашко добавил, что это свидетельствует о востребованности физкультурной деятельности в России.
По его словам, в ближайшее время завершается доработка профессионального стандарта врача по спортивной медицина, после доработки он будет направлен в Минтруд.