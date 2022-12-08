В РФ выросло число проведенных спортивными врачами осмотров

"По данным субъектов РФ, в 2022 году во врачебно-физкультурных диспансерах, центрах спортивной медицины, отделениях кабинетов врачей по спортивной медицине обслужено более 7 млн человек. И этот показатель почти в полтора раза превышает показатели предыдущих годов", - сказал он в приветствии на форуме "Спортмед".