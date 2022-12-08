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6 минут назад

Сборная России 14 декабря вылетит в Чанчунь на Российско-китайские игры

ТАСС

Российская делегация в составе 150 человек отправится на Российско-китайские зимние молодежные игры в китайский Чанчунь чартерным рейсом 14 декабря. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе Министерства спорта РФ.

Сборная России 14 декабря вылетит в Чанчунь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Церемония открытия соревнований состоится 16 декабря 2022 года, церемония закрытия - 19 декабря.

"Подготовительный сбор наша сборная проведет на учебно-тренировочной базе "Новогорск", где будут соблюдены все санитарно-гигиенические требования, - сообщили в министерстве. - В связи со строгими антиковидными мерами в Китае наши спортсмены будут находиться в карантине, им будут делать ПЦР-тесты. В Чанчунь команда вылетит 14 декабря чартером. В российскую делегацию войдут 150 представителей, из них более 100 спортсменов и более 30 тренеров".

Игры пройдут в формате "пузыря", аналогичного тому, в котором находились все участники и гости Олимпийских игр в Пекине.

17 октября президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о проведении Годов российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта в 2022 и 2023 годах. Одним из ключевых мероприятия 2022 года станут очередные Российско-китайские зимние молодежные игры.

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