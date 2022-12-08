Сборная России 14 декабря вылетит в Чанчунь

"Подготовительный сбор наша сборная проведет на учебно-тренировочной базе "Новогорск", где будут соблюдены все санитарно-гигиенические требования, - сообщили в министерстве. - В связи со строгими антиковидными мерами в Китае наши спортсмены будут находиться в карантине, им будут делать ПЦР-тесты. В Чанчунь команда вылетит 14 декабря чартером. В российскую делегацию войдут 150 представителей, из них более 100 спортсменов и более 30 тренеров".