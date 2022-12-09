Тренер сборной России по футболу сравнил уровень жизни в Испании и России

Тренер заявил, что средний класс в Испании может позволить себе больше, так как цены там ниже, а зарплаты составляют в среднем около тысячи евро. Он обратил внимание на то, что в стране разработано много социальных программ и пакетов. «Гуляя по городу, всегда встречаешь забитые рестораны. То же самое с самолетами, наполненными туристами, которые летят на отдых», — вспомнил Онопко.