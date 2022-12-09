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49 минут назад

Чемпион мира по боксу Фьюри заявил, что Роналду находится в упадке из-за возраста

Газета.Ru

Чемпион мира по боксу по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе британец Тайсон Фьюри высказался о влиянии возраста на состояние капитана сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду, заявив, что игрок находится в упадке.

Фьюри заявил, что Роналду находится в упадке из-за возраста
Фото: Газета.руГазета.ру

«Криштиану Роналду 37 лет. У него были лучшие врачи и физиотерапевты. И, несмотря на это, он все равно находится в упадке. Фактор возраста всегда сказывается, какой бы образ жизни ты ни вел. Кем бы ты ни был, возраст в конце концов доберется до тебя», — передает слова Фьюри TalkSPORT.

Напомним, в ноябре «Манчестер Юнайтед» объявил о расторжении контракта с Роналду по обоюдному согласию сторон. Нападающий ранее дал интервью Пирсу Моргану, в котором заявил, что «МЮ» его предал. Португалец раскритиковал руководство и тренерский штаб клуба, отметив, что не уважает наставника команды Эрика тен Хага.

10 декабря Роналду в составе сборной Португалии сыграет с Марокко в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2022 в Катаре. Стартовый свисток для команд прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал Футбольную ассоциацию Ирландии за исполнение игроками женской команды песни, которая ассоциируется с Ирландской республиканской армией (ИРА).

11 октября футболистки сборной Ирландии обыграли команду Шотландии (1:0) и завоевали путевку на чемпионат мира, который пройдет в Австралии и Новой Зеландии в 2023 году.

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