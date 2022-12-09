Фьюри заявил, что Роналду находится в упадке из-за возраста

Чемпион мира по боксу по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе британец Тайсон Фьюри высказался о влиянии возраста на состояние капитана сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду, заявив, что игрок находится в упадке.
«Криштиану Роналду 37 лет. У него были лучшие врачи и физиотерапевты. И, несмотря на это, он все равно находится в упадке. Фактор возраста всегда сказывается, какой бы образ жизни ты ни вел. Кем бы ты ни был, возраст в конце концов доберется до тебя», — передает слова Фьюри TalkSPORT.
Напомним, в ноябре «Манчестер Юнайтед» объявил о расторжении контракта с Роналду по обоюдному согласию сторон. Нападающий ранее дал интервью Пирсу Моргану, в котором заявил, что «МЮ» его предал. Португалец раскритиковал руководство и тренерский штаб клуба, отметив, что не уважает наставника команды Эрика тен Хага.
10 декабря Роналду в составе сборной Португалии сыграет с Марокко в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2022 в Катаре. Стартовый свисток для команд прозвучит в 18:00 по московскому времени.
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