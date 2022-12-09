Фьюри заявил, что Роналду находится в упадке из-за возраста

«Криштиану Роналду 37 лет. У него были лучшие врачи и физиотерапевты. И, несмотря на это, он все равно находится в упадке. Фактор возраста всегда сказывается, какой бы образ жизни ты ни вел. Кем бы ты ни был, возраст в конце концов доберется до тебя», — передает слова Фьюри TalkSPORT.