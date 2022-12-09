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1 час назад

На проведение одного спектакля Татьяны Навки «Руслан и Людмила» в Мытищах выделят 3,5 млн рублей из городского бюджета

Sports.ru

Согласно контракту, размещенному на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, источник финансирования шоу – средства бюджета городского округа Мытищи (целевая субсидия). Заказчик – Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Мытищинский Дворец культуры «Яуза».

Проведение одного спектакля Татьяны Навки обходится в 3,5 млн рублей
Фото: Sports.ruSports.ru

Спектакль пройдет 26 декабря, при этом в случае форс-мажора он может быть заменен на аналогичный мюзикл из репертуара шоу Навки.

В контракте также прописаны условия, которые необходимо обеспечить артистам и персоналу. Среди них – легковой автомобиль для VIP-артистов и автобус на 35 человек для «фигуристов и команды»; три VIP-гримерные, две общие гримерные и комнаты для реквизита и технической команды.

Отдельно прописано питание, которое необходимо организовать для артистов и команды шоу: меню из трех блюд (разное для обеда и ужина), кофе-станция (там, помимо прочего, должен быть ассортимент напитков: Coca-Cola, Fanta и Red Bull).

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Около спорта,Татьяна Навка,Coca-Cola,
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