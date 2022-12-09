Норвежский лыжник рассказал, с кем у него ассоциируется Губерниев

– Я видел, что приходили какие-то сообщения в соцсетях от русских, так что понял, что что-то такое было, – сказал Скар.



«Я видел его стоящим вместе с Путиным, и это, пожалуй, единственное, с чем он у меня ассоциируется», – ответил норвежец на вопрос, что он знает о Губерниеве.