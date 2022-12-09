Вратаря «Локомотива» избили у магазина в Москве

Вратарь футбольного клуба «Локомотив» Александр Касьяненко обратился в полицию Москвы после избиения. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Уточняется, что на 20-летнего голкипера напали ещё в конце ноября. Драка произошла возле магазина в Москве – Касьяненко сильно ударили в лицо, ему пришлось обратиться за медицинской помощью. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». По этой статье нападавшим может грозить до трех лет лишения свободы.
Ранее тренер сборной России Виктор Онопко рассказал о своей стычке с футболистом армейцев Кириллом Набабкиным на тренировке.