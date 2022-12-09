Вратаря «Локомотива» избили у магазина в Москве

Уточняется, что на 20-летнего голкипера напали ещё в конце ноября. Драка произошла возле магазина в Москве – Касьяненко сильно ударили в лицо, ему пришлось обратиться за медицинской помощью. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». По этой статье нападавшим может грозить до трех лет лишения свободы.