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31 минуту назад

Авербух ответил на вопрос о ревности к партнеру Арзамасовой по "Ледниковому периоду"

Газета.Ru

Хореограф и постановщик ледовых шоу Илья Авербух рассказал о своем отношении к чувственным номерам его супруги Елизаветы Арзамасовой и фигуриста Никиты Кацалапова на проекте «Ледниковый период». В комментарии «СтарХиту» он заявил, что сам ставит программы и следит за тем, чтобы «чувства» участников друг к другу выглядели правдоподобно.

Авербух ответил на вопрос о ревности к партнеру Арзамасовой по шоу
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Во-первых, часть танцев Лизы и Никиты ставил я сам, понимая, какого эффекта мне надо добиться, во-вторых, это актерское перевоплощение, подразумевающее изображение страсти, поэтому так много объятий, предпосылок к условным поцелуям, — сказал Авербух. — Здесь нет места ревности, поскольку все это игра, которая не имеет ничего общего с жизнью».

По словам хореографа, после тренировок Арзамасова почти всегда ждет его, чтобы вместе поехать домой.

В декабре 2020 года Авербух женился на Арзамасовой, которая младше его на 21 год. 14 августа 2021 года у пары родился сын Лев.

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