Авербух ответил на вопрос о ревности к партнеру Арзамасовой по шоу

«Во-первых, часть танцев Лизы и Никиты ставил я сам, понимая, какого эффекта мне надо добиться, во-вторых, это актерское перевоплощение, подразумевающее изображение страсти, поэтому так много объятий, предпосылок к условным поцелуям, — сказал Авербух. — Здесь нет места ревности, поскольку все это игра, которая не имеет ничего общего с жизнью».