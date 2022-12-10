Авербух ответил на вопрос о ревности к партнеру Арзамасовой по шоу

Хореограф и постановщик ледовых шоу Илья Авербух рассказал о своем отношении к чувственным номерам его супруги Елизаветы Арзамасовой и фигуриста Никиты Кацалапова на проекте «Ледниковый период». В комментарии «СтарХиту» он заявил, что сам ставит программы и следит за тем, чтобы «чувства» участников друг к другу выглядели правдоподобно.
«Во-первых, часть танцев Лизы и Никиты ставил я сам, понимая, какого эффекта мне надо добиться, во-вторых, это актерское перевоплощение, подразумевающее изображение страсти, поэтому так много объятий, предпосылок к условным поцелуям, — сказал Авербух. — Здесь нет места ревности, поскольку все это игра, которая не имеет ничего общего с жизнью».
По словам хореографа, после тренировок Арзамасова почти всегда ждет его, чтобы вместе поехать домой.
В декабре 2020 года Авербух женился на Арзамасовой, которая младше его на 21 год. 14 августа 2021 года у пары родился сын Лев.