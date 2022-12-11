Глава WADA заявил о разочаровании в санкциях CAS против России

«Я по-прежнему очень разочарован тем, что комиссия CAS решила не применять все санкции, которых добивалось WADA. В частности, обескуражило то, что CAS сократил время действия санкций с предложенных нами четырех лет до двух. Я убежден, что наши требования были соразмерными и разумными, но в конечном итоге CAS как арбитр не согласился с ними», - сказал Банька.