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29 минут назад

Глава WADA заявил о разочаровании в санкциях CAS против России

Майк Габриелян

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что разочарован решением Спортивного арбитражного суда (CAS) относительно спортсменов России. Его цитирует издание Inside the Games.

Глава WADA заявил о разочаровании в санкциях CAS против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я по-прежнему очень разочарован тем, что комиссия CAS решила не применять все санкции, которых добивалось WADA. В частности, обескуражило то, что CAS сократил время действия санкций с предложенных нами четырех лет до двух. Я убежден, что наши требования были соразмерными и разумными, но в конечном итоге CAS как арбитр не согласился с ними», - сказал Банька.

Он добавил, что сожалеет о том, что CAS смягчил предложенные им требования

По его словам, WADA просило CAS разрешить участие на строгих нейтральных условиях. CAS значительно смягчил их. WADA также потребовало, чтобы российские спортсмены проходили минимальное обязательное тестирование перед крупными соревнованиями, чтобы иметь право на участие. Это также не было принято CAS.

Срок действия санкций против российских спортсменов истекает 17 декабря 2022 года.

Ранее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что ОКР готовится к Олимпиаде в Токио в полном объеме.

Около спорта,Витольд Банька,Станислав Поздняков,Всемирное антидопинговое агентство,
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