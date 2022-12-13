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31 минуту назад

Губерниев иронично отреагировал на победу Загитовой в голосовании за лучшую телеведущую

Газета.Ruиещё 6

Известный комментатор Дмитрий Губерниев иронично высказался о победе олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой в голосовании «Комсомольской правды» за лучшую телеведущую России, передает Sport24.

Губерниев иронично отреагировал на звание Загитовой лучшей телеведущей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Загитова набрала 49,95% голосов. Стоит отметить, что она два года подряд становилась победительницей в данном голосовании. При этом Губерниев часто критикует Загитову в роли телеведущей.

«Все не зря! Тем более Загитова не первый год признается лучшей. Это торжество профессионализма и любви зрителей.

Хочу сказать Марии Ситтель, Екатерине Андреевой, Марине Кравец, Яне Чуриковой и Яне Батыршиной, Ольге Васюковой и Марии Орзул – всем ведущим нужно поучиться у Загитовой», — заявил Губерниев.

Второй стала еще одна фигуристка — Анна Щербакова. За нее проголосовали 43,33% респондентов. Тройку лидеров замкнула Екатерина Стриженова (3,13%). Также среди номинантов были Ольга Бузова, Юлия Барановская, Елена Малышева, Лера Кудрявцева, Мария Киселева и другие.

Алина Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах.

Соревнования 2020 и 2021 года фигуристка пропустила, но с тех пор она так и не объявила о завершении карьеры. В феврале этого года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубок Первого канала, где ее команда «Красная машина» одержала победу.

Уже второй сезон она работает в качестве ведущей шоу «Ледниковый период».

Около спорта,Мария Орзул,Юлия Барановская,Мария Ситтель,Марина Кравец,Мария Киселева,Екатерина Стриженова,Анна Щербакова,Дмитрий Губерниев,Екатерина Андреева,Елена Малышева,Ольга Бузова,Лера Кудрявцева,Первый канал,
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