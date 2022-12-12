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50 минут назад

Двукратный олимпийский чемпион из Кении Рудиша выжил в авиакатастрофе

Матч ТВиещё 1

Двукратный олимпийский чемпион, бегун из Кении Дэвид Рудиша выжил в авиакатастрофе. Об этом сообщило издание Daily Nation.

Олимпийский чемпион выжил в авиакатастрофе
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Самолет, на котором Рудиша возвращался из заповедника Кимана в округе Каджиадо, упал в субботу на юго востоке Кении. Также на борту находились пять человек.

Перелом ребер получил глава кенийского отделения Всемирной легкоатлетической ассоциации для спортсменов старше 35 лет Стивен Оле Мараи, его доставили в больницу.

По словам Рудиши, катастрофа произошла спустя несколько минут после начала полета, отказал двигатель самолета. Пилот попытался посадить судно, но в процессе планирования задел крылом дерево. После этого самолет закружило и он рухнул на каменистое поле.

— Он проделал невероятную работу, чтобы посадить самолет максимально плавно, — поделился эмоциями 33 летний спортсмен.

Рудиша выигрывал золотые медали на Олимпийских играх в 2012 и 2016 году в беге на 800 метров. Кроме того, он дважды побеждал на чемпионате мира в 2011 и 2015 годах.

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