Олимпийский чемпион выжил в авиакатастрофе

Двукратный олимпийский чемпион, бегун из Кении Дэвид Рудиша выжил в авиакатастрофе. Об этом сообщило издание Daily Nation.

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Самолет, на котором Рудиша возвращался из заповедника Кимана в округе Каджиадо, упал в субботу на юго востоке Кении. Также на борту находились пять человек.

Перелом ребер получил глава кенийского отделения Всемирной легкоатлетической ассоциации для спортсменов старше 35 лет Стивен Оле Мараи, его доставили в больницу.

По словам Рудиши, катастрофа произошла спустя несколько минут после начала полета, отказал двигатель самолета. Пилот попытался посадить судно, но в процессе планирования задел крылом дерево. После этого самолет закружило и он рухнул на каменистое поле.

— Он проделал невероятную работу, чтобы посадить самолет максимально плавно, — поделился эмоциями 33 летний спортсмен.