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1 час назад

Генсек FIBA оценил вероятность допуска сборных России и Белоруссии на Олимпийские игры-2024

Матч ТВ

Генеральный секретарь FIBA Андреас Загклис на ежегодной пресс конференции ответил на вопрос о возможности попадания сборных России и Белоруссии по баскетболу на олимпийский турнир 2024 года.

Генсек FIBA оценил вероятность допуска сборных России и Белоруссии на ОИ-2024
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Глава организации напомнил, что, согласно правилам квалификации, результаты чемпионатов мира относятся к отборочным на Олимпиаду. Командам России и Белоруссии запретили участвовать на женском ЧМ 2022 в Австралии, а также отборочном турнире мужского ЧМ 2023 на Филиппинах, Японии и Индонезии.

— Думаю, что уже слишком поздно. Команды Белоруссии не могут претендовать на участие в Олимпийских играх 2024, исходя из квалификационных турниров. Тоже самое касается участия женской команды из России, — привело слова Загклиса издание News.cn.

FIBA в сентябре объявила, что российские и белорусские клубы отстранены от участия в женской Евролиге, Еврокубке и Кубке Европы FIBA в предстоящем сезоне из за ситуации на Украине, мужская сборная России была отстранена от участия в Евробаскете, женская — от Кубка мира.

Около спорта,СБОРНАЯ РОССИИ,
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