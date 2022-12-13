Генсек FIBA оценил вероятность допуска сборных России и Белоруссии на ОИ-2024

Генеральный секретарь FIBA Андреас Загклис на ежегодной пресс конференции ответил на вопрос о возможности попадания сборных России и Белоруссии по баскетболу на олимпийский турнир 2024 года.

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Глава организации напомнил, что, согласно правилам квалификации, результаты чемпионатов мира относятся к отборочным на Олимпиаду. Командам России и Белоруссии запретили участвовать на женском ЧМ 2022 в Австралии, а также отборочном турнире мужского ЧМ 2023 на Филиппинах, Японии и Индонезии.

— Думаю, что уже слишком поздно. Команды Белоруссии не могут претендовать на участие в Олимпийских играх 2024, исходя из квалификационных турниров. Тоже самое касается участия женской команды из России, — привело слова Загклиса издание News.cn.