Рада призвала ввести санкции против Валиевой и Кабаевой

«В связи с имеющимися и потенциальными угрозами национальным интересам и национальной безопасности Украины <...> Верховная рада Украины постановляет: <...> одобрить и внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по применению к лицам, приведенным в приложении к настоящему постановлению, <...> персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», – сказано на сайте украинского парламента.