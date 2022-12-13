Рада призвала ввести санкции против Валиевой и Кабаевой

Верховная рада Украины призвала Совбез ввести санкции против 56 спортсменов, при этом большинство из них русские. Об этом сообщает ТАСС.
В список предложили внести гимнастку Алину Кабаеву, футболиста Дмитрия Тарасова, хоккеиста Вячеслава Фетисова, фигуристку Камилу Валиеву, а также помощника главного тренера петербургского футбольного клуба «Зенит» Анатолия Тимощука, который является украинцем.
«В связи с имеющимися и потенциальными угрозами национальным интересам и национальной безопасности Украины <...> Верховная рада Украины постановляет: <...> одобрить и внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по применению к лицам, приведенным в приложении к настоящему постановлению, <...> персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», – сказано на сайте украинского парламента.
Рада рекомендует заблокировать активы и аннулировать лицензии на занятия профессиональной деятельностью для попавших в список спортсменов, а также ввести ограничение на торговые операции, использование электронных сетей, запретить передачу прав интеллектуальной собственности, культурных, образовательных и спортивных контактов. Кроме того, спортсменам предлагают запретить въезд на территорию Украины.