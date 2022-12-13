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1 час назад

Украинская рада призвала ввести санкции против 56 спортсменов

Елена Прошина

Верховная рада Украины призвала Совбез ввести санкции против 56 спортсменов, при этом большинство из них русские. Об этом сообщает ТАСС.

Рада призвала ввести санкции против Валиевой и Кабаевой
Фото: ТАССТАСС

В список предложили внести гимнастку Алину Кабаеву, футболиста Дмитрия Тарасова, хоккеиста Вячеслава Фетисова, фигуристку Камилу Валиеву, а также помощника главного тренера петербургского футбольного клуба «Зенит» Анатолия Тимощука, который является украинцем.

«В связи с имеющимися и потенциальными угрозами национальным интересам и национальной безопасности Украины <...> Верховная рада Украины постановляет: <...> одобрить и внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по применению к лицам, приведенным в приложении к настоящему постановлению, <...> персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», – сказано на сайте украинского парламента.

Рада рекомендует заблокировать активы и аннулировать лицензии на занятия профессиональной деятельностью для попавших в список спортсменов, а также ввести ограничение на торговые операции, использование электронных сетей, запретить передачу прав интеллектуальной собственности, культурных, образовательных и спортивных контактов. Кроме того, спортсменам предлагают запретить въезд на территорию Украины.

В Раде одобрили санкции против патриарха Кирилла

Ранее в Евросоюзе заявили о планах ввести новую должность посланника по санкциям.

Около спорта,Камила Валиева,Анатолий Тимощук,Алина Кабаева,Вячеслав Фетисов,Дмитрий Тарасов,Верховная Рада,Зенит,ЕС,
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