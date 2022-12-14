В Иране футболиста приговорили к смертной казни

«FIFPro потрясена и возмущена сообщениями о том, что ему грозит казнь в Иране после протестов в поддержку прав женщин и основных свобод в его стране.



Мы солидарны с Амиром и призываем к немедленной отмене его наказания», – гласит запись в твиттере Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов.