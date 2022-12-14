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45 минут назад

Верховная рада ввела персональные санкции против российских спортсменов

News.ru

Верховная Рада Украины ввела персональные санкции против российских спортсменов, сообщает Sports.ru. В списке тажке есть бывшие спортсмены, ныне являющиеся депутатами и функционерами.

Верховная рада ввела персональные санкции против российских спортсменов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Санкции продлятся 10 лет. Они предусматривают блокирование активов лиц на территории Украины, ограничение торговых операций, а также применение запретов въезда на территорию страны, лишение государственных наград Украины и других форм награждения.

Список спортсменов, попавших под санкции выглядит так:

Художественная гимнастика: Дина Аверина, Арина Аверина, Дарья Дмитриева, Алина Кабаева;

Фигурное катание: Камила Валиева, Александр Галлямов, Никита Кацалапов, Марк Кондратюк, Роман Костомаров, Анастасия Мишина, Владимир Морозов, Евгений Плющенко, Ирина Роднина, Виктория Синицина, Аделина Сотникова, Евгения Тарасова;

Бокс: Николай Валуев, Григорий Дрозд, Эдуард Кравцов, Дмитрий Пирог, Александр Поветкин;

Шахматы: Анатолий Карпов, Сергей Карякин, Сергей Шипов;

Футбол: Роман Широков, Дмитрий Тарасов, Анатолий Тимощук;

Биатлон: Антон Шипулин, Сергей Чепиков;

Лыжи: Александр Большунов, Александр Легков, Егор Сорин, Денис Спицов, Вероника Степанова, Алексей Червоткин;

Борьба: Роман Власов, Муса Евлоев, Александр Карелин, Абдулрашид Садулаев, Заурбек Сидаков, Артур Таймазов, Дзамболат Тедеев, Заур Угуев;

Спортивная гимнастика: Иван Куляк, Никита Нагорный, Алексей Немов, Владислава Уразова, Виктория Листунова;

Хоккей: Александр Аксененко, Вячеслав Фетисов;

MMA: Александр Емельяненко, Петр Ян, Александр Шлеменко;

Прыжки с трамплина: Ирина Аввакумова;

Конькобежный спорт: Светлана Журова;

Плавание: Евгений Рылов.

12 декабря Олимпийский комитет США выступил за допуск российских спортсменов к участию в ОИ-2024 в Париже. Такую позицию в интервью The Wall Street Journal выразила глава организации Сюзанна Лайонс.

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