Верховная рада ввела персональные санкции против российских спортсменов

Верховная Рада Украины ввела персональные санкции против российских спортсменов, сообщает Sports.ru. В списке тажке есть бывшие спортсмены, ныне являющиеся депутатами и функционерами.

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Санкции продлятся 10 лет. Они предусматривают блокирование активов лиц на территории Украины, ограничение торговых операций, а также применение запретов въезда на территорию страны, лишение государственных наград Украины и других форм награждения.

Список спортсменов, попавших под санкции выглядит так:

Прыжки с трамплина: Ирина Аввакумова;

Конькобежный спорт: Светлана Журова;