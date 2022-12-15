Навка прокомментировала возможное выступление с Дмитрием Песковым

«Дмитрий Сергеевич играет в хоккей. Ну, точнее умеет, ха-ха. У него нет времени часто это делать, но на коньках он стоит достаточно хорошо. Его можно наблюдать на Красной площади, когда происходит открытие «ГУМ-катка». Вся наша семья приходит, для нас это большой праздник.



Хотели бы мы выступить в «Ледниковом периоде» в паре? Ой, нет! Ха-ха. Вы что, это невозможно. Это отнимает слишком много времени. Ребята на «Ледниковом периоде» буквально живут.



Не сомневаюсь, что это была бы бомба. Взрыв даже! Но что поделать?! Мы свои «Ледниковые периоды» оставляем дома – для семьи, для очага, для любви. Для нас с Дмитрием Сергеевичем на данном жизненном этапе подобное уже не в приоритете», – сказала Навка.