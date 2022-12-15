В РФС обсудили планы подготовки сборных России на первую половину 2023 года

Комитет сборных команд Российского футбольного союза (РФС) на прошедшем в среду заседании обсудил планы подготовки национальных команд страны на первое полугодие 2023 года. Об этом ТАСС в четверг сообщили в службе коммуникаций РФС.
"В среду, 14 декабря, состоялось заседание комитета сборных команд России под председательством первого вице-президента РФС Никиты Симоняна, - сообщили в службе коммуникаций РФС. - На заседании были рассмотрены отчеты мужской и женской национальных сборных России, молодежной сборной России. Тренеры доложили об организации и проведении учебно-тренировочных сборов, результатах матчей, комплектовании команд, критериях отбора в сборные команды, характеристиках и требованиях к игрокам в соответствии с их амплуа. Крое того, комитет обсудил план подготовки сборных команд на первую половину 2023 года".
28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине до дальнейшего уведомления. Сборную России не допустили к участию в стыковых матчах за право попасть на мировое первенство в Катаре. Осенью команда России провела три выездных товарищеских матча - 24 сентября она обыграла команду Киргизии (2:1), 17 ноября сыграла вничью со сборной Таджикистана (0:0), а 20 ноября - с командой Узбекистана (0:0).
В начале декабря генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил ТАСС, что окна ФИФА на международные матчи являются объективными ограничениями при выборе соперников для сборной России. Также он отметил, что переговоры ведутся со многими сборными и допустил, что в 2023 году национальная команда сыграет на своем поле.