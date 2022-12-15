В РФС обсудили планы подготовки сборных России на первую половину 2023 года

Комитет сборных команд Российского футбольного союза (РФС) на прошедшем в среду заседании обсудил планы подготовки национальных команд страны на первое полугодие 2023 года. Об этом ТАСС в четверг сообщили в службе коммуникаций РФС.

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"В среду, 14 декабря, состоялось заседание комитета сборных команд России под председательством первого вице-президента РФС Никиты Симоняна, - сообщили в службе коммуникаций РФС. - На заседании были рассмотрены отчеты мужской и женской национальных сборных России, молодежной сборной России. Тренеры доложили об организации и проведении учебно-тренировочных сборов, результатах матчей, комплектовании команд, критериях отбора в сборные команды, характеристиках и требованиях к игрокам в соответствии с их амплуа. Крое того, комитет обсудил план подготовки сборных команд на первую половину 2023 года".

28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине до дальнейшего уведомления. Сборную России не допустили к участию в стыковых матчах за право попасть на мировое первенство в Катаре. Осенью команда России провела три выездных товарищеских матча - 24 сентября она обыграла команду Киргизии (2:1), 17 ноября сыграла вничью со сборной Таджикистана (0:0), а 20 ноября - с командой Узбекистана (0:0).