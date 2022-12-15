Лукашенко: "Идет ЧМ, не заметил там наших"

"Здесь люди, от которых зависит развитие в стране нашего спорта. Хотя я иногда задаюсь вопросом: а что здесь развивать, у нас чего не хватает для того, чтобы наши команды, наши спортсмены выступали на самом высоком уровне?" - сказал президент в четверг в ходе доклада профильных чиновников по вопросам развития спорта в условиях санкций, сообщает агентство БелТА. Президент поинтересовался, чего не хватает для достижения результатов. "Хотел бы от вас услышать, чего вам не хватает, каких спортивных площадок, сооружений и прочего, чтобы на Олимпиаде завоевывать 20-30 медалей? Мы когда-то это имели", - отметил глава республики.