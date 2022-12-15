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53 минуты назад

Лукашенко раскритиковал работу чиновников в области спорта из-за отсутствия результатов

ТАСС

МИНСК, 15 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал чиновников в области спорта за отсутствие результатов, поставив, в частности, в упрек, что белорусские футболисты не могут пробиться на чемпионат мира.

Лукашенко: "Идет ЧМ, не заметил там наших"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Здесь люди, от которых зависит развитие в стране нашего спорта. Хотя я иногда задаюсь вопросом: а что здесь развивать, у нас чего не хватает для того, чтобы наши команды, наши спортсмены выступали на самом высоком уровне?" - сказал президент в четверг в ходе доклада профильных чиновников по вопросам развития спорта в условиях санкций, сообщает агентство БелТА. Президент поинтересовался, чего не хватает для достижения результатов. "Хотел бы от вас услышать, чего вам не хватает, каких спортивных площадок, сооружений и прочего, чтобы на Олимпиаде завоевывать 20-30 медалей? Мы когда-то это имели", - отметил глава республики.

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Лукашенко недоволен, что белорусские футболисты не участвуют в чемпионате мира по футболу в Катаре. "Идет чемпионат мира. Я что-то, Сергей Михайлович (министр спорта и туризма Сергей Ковальчук - прим. ТАСС), не заметил там наших футболистов. Или я просто плохо наблюдаю за чемпионатом мира? - заметил глава государства. - Там и близко нет. Более того, я сравниваю игру наших футболистов с тем футболом, который сегодня показывают там спортсмены. И как бывший футболист, который занимался много футболом, - мне просто страшно становится".

По его словам, состояние "этого вида спорта, как и многих других, в ужасающем положении". "Когда-то, назначая вас министром спорта и туризма, я надеялся, что вы как человек военный, любящий спорт, понимающий в нем, повернете там. Я про вице-премьера не говорю. Я не вижу там вообще вице-премьера", - подчеркнул Лукашенко.

В этой связи он обратил внимание на результаты, которые показывает футбольная команда "Динамо-Минск". "Какие медали взяло в этом году [в чемпионате Белоруссии]? Никакие, деревянные. Так деревянные я вам нарисую без денег. А вы отвечаете за эту команду", - заметил глава государства.

На доклад приглашены министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, заместитель главы администрации президента Игорь Луцкий, вице-премьер Игорь Петришенко, президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко.

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