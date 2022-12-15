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56 минут назад

Зеленский потребовал от МОК полной изоляции российских спортсменов от мирового сообщества

ТАССиещё 1

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом потребовал полной изоляции России и ее спортсменов от мирового сообщества и международных соревнований. Подробности разговора в четверг приводит пресс-служба МОК.

Зеленский требует от МОК полной изоляции российских спортсменов от мирового сообщества
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бах в свою очередь разъяснил Зеленскому закрепленную в Олимпийской хартии объединяющую миссию МОК и Олимпийских игр, а также поблагодарил его и правительство Украины за одобрение резолюции, принятой 1 декабря 2022 года Генеральной Ассамблеей ООН, которая поддерживает объединяющий и примирительный характер спортивных мероприятий, их вклад в дело мира, политический нейтралитет олимпийского движения и автономию спортивных организаций.

Также Бах отметил, что санкции МОК против России и Белоруссии были еще раз подтверждены на заседании исполнительного комитета организации 9 декабря.

Пресс-служба МОК сообщает, что Зеленский также попросил у МОК немедленной помощи в реконструкции спортивных объектов в стране. Бах ответил, что МОК рассмотрит возможность продвижения этого уже предусмотренного взаимодействия, как обсуждалось с Зеленским во время их встречи в Киеве в июле этого года.

В конце февраля МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Большинство спортивных федераций согласились с рекомендацией, некоторые из них разрешили участие российских спортсменов в соревнованиях под нейтральным флагом.

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