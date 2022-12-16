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1 час назад

Во Франции жестко был избит водитель, задавивший подростка во время празднования победы сборной

Газета.Ru

Во Франции госпитализировали водителя, который, по предварительным данным, насмерть задавил 14-летнего подростка после празднования победы сборной Франции в полуфинале чемпионата мира в Катаре. Об этом сообщает Actu.

Во Франции жестко избили водителя, задавившего подростка во время празднования победы сборной
Фото: Газета.руГазета.ру

Мужчина подвергся жестким избиениям со стороны друзей погибшего. Он был доставлен в одну из больниц Монпелье и находится под наблюдением полиции. Его местонахождение остается в секрете. Отмечается, что нападавшие скрылись с места происшествия.

Напомним, что после выхода сборной Франции в финал ЧМ в стране прошла волна беспорядков с участием болельщиков. Так, в Монпелье в результате наезда автомобиля был убит 14-летний юноша. Неизвестные на одной из улиц города подошли к автомобилю, в котором находились болельщики сборной Франции, и начали срывать флаг национальной команды. Это привело к тому, что управляющий автомобилем резко тронулся и наехал на погибшего.

В среду вечером подопечные Дидье Дешама в полуфинале ЧМ оказались сильнее сборной Марокко (2:0). Также в финал вышла сборная Аргентины. Команды сыграют в финале 18 декабря.

Ранее тренер сборной Хорватии Златко Далич выразил несогласие с тем, что матч за 3-е место на ЧМ неважен.

Около спорта,Златко Далич,
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