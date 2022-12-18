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55 минут назад

Петр Иванов вернулся на пост главы Всероссийской федерации легкой атлетики

Майк Габриелян

Петр Иванов вернулся на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин, передает ТАСС.

Петр Иванов вернулся на пост главы Всероссийской федерации легкой атлетики
Фото: ФПКФПК

«Поздравляю Петра Валерьевича с возвращением на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики», - сказал Матыцин.

Иванов временно сложил с себя полномочия главы ВФЛА в феврале 2021 года. Тогда Спортивный арбитражный суд запретил российским чиновникам возглавлять спортивные федерации до 16 декабря 2022 года.

Обязанности президента ВФЛА исполняла первый вице-президент, олимпийская чемпионка 2000 года в беге на 400 метров с барьерами Ирина Привалова.

Петр Иванов с декабря 2016 года возглавлял Федерацию триатлона России. В разные годы был руководителем Мосгортранса и Федеральной пассажирской компании, заместителем председателя правительства Московской области.

С октября 2020 года Иванов возглавлял «Скоростные магистрали» (дочерняя компания РЖД). В январе 2021 года он был назначен на должность заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Ранее Иванов рассказал, что ведет переговоры о встрече с руководством Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Около спорта,Ирина Привалова,Олег Матыцин,Петр Иванов,ФАС России,Федеральная пассажирская компания,Правительство московской области,РЖД,
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