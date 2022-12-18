Петр Иванов вернулся на пост главы Всероссийской федерации легкой атлетики

Петр Иванов вернулся на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин, передает ТАСС.

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«Поздравляю Петра Валерьевича с возвращением на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики», - сказал Матыцин.

Иванов временно сложил с себя полномочия главы ВФЛА в феврале 2021 года. Тогда Спортивный арбитражный суд запретил российским чиновникам возглавлять спортивные федерации до 16 декабря 2022 года.

Обязанности президента ВФЛА исполняла первый вице-президент, олимпийская чемпионка 2000 года в беге на 400 метров с барьерами Ирина Привалова.

Петр Иванов с декабря 2016 года возглавлял Федерацию триатлона России. В разные годы был руководителем Мосгортранса и Федеральной пассажирской компании, заместителем председателя правительства Московской области.

С октября 2020 года Иванов возглавлял «Скоростные магистрали» (дочерняя компания РЖД). В январе 2021 года он был назначен на должность заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС).