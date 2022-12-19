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46 минут назад

В челябинском клубе рассказали о состоянии хоккеиста, которому перерезало горло коньком: «вроде пронесло»

Газета.Ru

Вратарь челябинской детско-юношеской хоккейной команды «Метеор-Сигнал», которому порезало горло коньком во время матча в в Сургуте, находится в больнице в стабильном состоянии и уже встретился со своими родителями. Об этом «Газете.Ru» сообщил представитель клуба Александр Дубицкий, который назвал происшествие «делом случая».

Стало известно о состоянии хоккеиста, которому перерезало горло коньком
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Пронесло вроде бы, состояние стабильное. Папа ребенка уже в Сургуте, он на самолете прилетел. Сургутяне молодцы, его встретил и все организовали. Мальчику сделали операцию, как мне сказали, сонную артерию конек не задел. Это же главный сосуд, вы сами знаете. А мелкие сосуды порезаны, но так, что все сделали. Вроде жизни ничего не угрожает. Я видео сегодня посмотрел. Это дело случая. Игрок Сургута не специально, просто он летел, начал приземляться и ноги по инерции вверх. Плохо видно, но, видимо, конек левой ноги в него попал», — рассказал Дубицкий.

Он добавил, что мальчик потерял много крови и может еще на некоторое время остаться под наблюдением врачей. Остальная команда вместе с тренером уже направляется обратно в Челябинск.

«На видео видно — такая лужа крови на льду. Он много крови потерял. Увезли на скорой. Я понял, что игру не доиграли. Какая уж там игра. Надеюсь, что все хорошо будет. Думаю, до нового года. Понаблюдают его с недельку», — заключил он.

Вратарь команды «Метеор-Сигнал» получил травму в ходе матча с сургутской командой «Олимпиец 2006» — ему порезало горло коньком. Врачи оказали мальчику экстренную помощь на льду, а затем транспортировали в травмцентр Сургута.

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