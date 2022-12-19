Стало известно о состоянии хоккеиста, которому перерезало горло коньком

«Пронесло вроде бы, состояние стабильное. Папа ребенка уже в Сургуте, он на самолете прилетел. Сургутяне молодцы, его встретил и все организовали. Мальчику сделали операцию, как мне сказали, сонную артерию конек не задел. Это же главный сосуд, вы сами знаете. А мелкие сосуды порезаны, но так, что все сделали. Вроде жизни ничего не угрожает. Я видео сегодня посмотрел. Это дело случая. Игрок Сургута не специально, просто он летел, начал приземляться и ноги по инерции вверх. Плохо видно, но, видимо, конек левой ноги в него попал», — рассказал Дубицкий.