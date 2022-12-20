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1 час назад

Матыцин назвал спорт важным фактором безопасности страны

ТАСС

Спорт является важным фактором безопасности России. Такое мнение во вторник высказал министр спорта РФ Олег Матыцин во время выступления на Олимпийском собрании в Москве.

Матыцин назвал спорт важным фактором безопасности страны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Спасибо руководителям федераций за труд и общие победы, - сказал Матыцин. - Подготовка к Олимпийским играм проходила в сложный период борьбы с коронавирусом. Мы можем гордиться победами наших спортсменов на Олимпийских и Паралимпийских играх. Это важный вклад в, не побоюсь этого слова, обеспечение безопасности нашей страны. Сегодня день работников безопасности, хочу их с ним поздравить. Спорт - важный фактор безопасности нашей страны".

Во вторник на Олимпийском собрании пройдут выборы в руководящие органы Олимпийского комитета России. В том числе пройдут выборы на пост президента организации, на который претендует Станислав Поздняков.

Около спорта,Станислав Поздняков,Олег Матыцин,
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