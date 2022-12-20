Матыцин назвал спорт важным фактором безопасности страны

"Спасибо руководителям федераций за труд и общие победы, - сказал Матыцин. - Подготовка к Олимпийским играм проходила в сложный период борьбы с коронавирусом. Мы можем гордиться победами наших спортсменов на Олимпийских и Паралимпийских играх. Это важный вклад в, не побоюсь этого слова, обеспечение безопасности нашей страны. Сегодня день работников безопасности, хочу их с ним поздравить. Спорт - важный фактор безопасности нашей страны".