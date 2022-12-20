Поздняков обвинил Запад в попытке демонтировать основы олимпийского движения

"Барон Пьер де Кубертен последовательно выступал за то, что главная задача олимпийского движения - с помощью спорта сделать наш несовершенный мир лучше. К великому сожалению, основы олимпийского движения сегодня подвергаются попыткам демонтажа под видом перестройки со стороны западных коллег и отдельных наших соотечественников", - сказал Поздняков.