Матыцин высказался о развитии мирового спорта без России

Дальнейшее развитие мирового спорта невозможно без России. Такое мнение высказал министр спорта РФ Олег Матыцин во вторник во время выступления на Олимпийском собрании в Москве.
"Без России дальнейшее развитие спорта практически невозможно, либо оно будет проходить неэффективно, не будет таким эффективным, каким бы оно было, если бы Россия снова участвовала в международных соревнованиях, - сказал Матыцин. - Поэтому международному аспекту нужно продолжать уделять приоритетное внимание, ввиду того, что [Олимпийские игры] 2024 года не за горами, следующий год - проведение отборочных соревнований".
В конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине. Из-за санкций МОК многие российские спортсмены могут пропустить квалификационные соревнования к Олимпийским играм 2024 года. В декабре президент Национального олимпийского и паралимпийского комитета США (USOPC) Сюзанна Лайонс выступила с предложением допустить россиян к участию в Олимпиаде 2024 года в Париже.