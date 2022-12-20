Матыцин высказался о развитии мирового спорта без России

"Без России дальнейшее развитие спорта практически невозможно, либо оно будет проходить неэффективно, не будет таким эффективным, каким бы оно было, если бы Россия снова участвовала в международных соревнованиях, - сказал Матыцин. - Поэтому международному аспекту нужно продолжать уделять приоритетное внимание, ввиду того, что [Олимпийские игры] 2024 года не за горами, следующий год - проведение отборочных соревнований".