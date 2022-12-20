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39 минут назад

Матыцин заявил, что без России невозможно развитие мирового спорта

ТАСС

Дальнейшее развитие мирового спорта невозможно без России. Такое мнение высказал министр спорта РФ Олег Матыцин во вторник во время выступления на Олимпийском собрании в Москве.

Матыцин высказался о развитии мирового спорта без России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Без России дальнейшее развитие спорта практически невозможно, либо оно будет проходить неэффективно, не будет таким эффективным, каким бы оно было, если бы Россия снова участвовала в международных соревнованиях, - сказал Матыцин. - Поэтому международному аспекту нужно продолжать уделять приоритетное внимание, ввиду того, что [Олимпийские игры] 2024 года не за горами, следующий год - проведение отборочных соревнований".

В конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине. Из-за санкций МОК многие российские спортсмены могут пропустить квалификационные соревнования к Олимпийским играм 2024 года. В декабре президент Национального олимпийского и паралимпийского комитета США (USOPC) Сюзанна Лайонс выступила с предложением допустить россиян к участию в Олимпиаде 2024 года в Париже.

Около спорта,Олег Матыцин,
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