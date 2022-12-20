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1 час назад

Винер о возможном недопуске России на Олимпийские игры: «Придумаем со странами БРИКС, ШОС свою Олимпиаду. Можно сделать Азиатские игры»

Sports.ru

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила о возможной альтернативе Олимпийским играм в случае недопуска России.

Винер высказалась о возможном недопуске России на Олимпийские игры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы будем делать альтернативную Олимпиаду. Бог даст, у нас будет альтернативная, связанная с Азией, если мы не попадем на европейскую Олимпиаду. Придумаем со странами БРИКС, ШОС свою Олимпиаду. Если нас не допустят, то трагедии никакой не будет.

Возможно ли это осуществить? А почему нет? Если объединятся страны Латинской Америки, ШОС, БРИКС, СНГ, то можно сделать Азиатские игры. В Азии в прошлом было большое количество различных соревнований. Россия – наполовину азиаты. Все нормально.

Возможно ли это юридически – будут решать юристы тех стран, которые я назвала. У нас все нормально, мы тренируемся. Те гимнастки, которые выступают на чемпионате мира, они на три головы ниже того уровня, на котором находятся российские девочки», – сказала Винер.

Около спорта,Ирина Винер,БРИКС,ШОС,
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