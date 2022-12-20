Винер высказалась о возможном недопуске России на Олимпийские игры

Возможно ли это юридически – будут решать юристы тех стран, которые я назвала. У нас все нормально, мы тренируемся. Те гимнастки, которые выступают на чемпионате мира, они на три головы ниже того уровня, на котором находятся российские девочки», – сказала Винер.