Родиона Плитухина избрали генеральным секретарем ОКР

Родион Плитухин избран генеральным секретарем Олимпийского комитета России (ОКР). Выборы прошли во вторник на заседании делегатов Олимпийского собрания.

Ранее пост генерального секретаря ОКР занимала пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Давыдова , покинувшая Россию в сентябре.

Первым вице-президентом переизбран помощник президента РФ Игорь Левитин, на пост генерального директора ОКР переизбран Владимир Сенглеев. В состав вице-президентов ОКР вошли президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев, председатель совета президентов Ассоциации зимних олимпийских видов спорта Владимир Кожин, председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги Геннадий Тимченко и президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов.