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39 минут назад

Родиона Плитухина избрали генеральным секретарем Олимпийского комитета России

ТАССиещё 2

Родион Плитухин избран генеральным секретарем Олимпийского комитета России (ОКР). Выборы прошли во вторник на заседании делегатов Олимпийского собрания.

Родиона Плитухина избрали генеральным секретарем ОКР
Фото: пресс-служба ОКРпресс-служба ОКР

Ранее пост генерального секретаря ОКР занимала пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Давыдова, покинувшая Россию в сентябре.

Первым вице-президентом переизбран помощник президента РФ Игорь Левитин, на пост генерального директора ОКР переизбран Владимир Сенглеев. В состав вице-президентов ОКР вошли президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев, председатель совета президентов Ассоциации зимних олимпийских видов спорта Владимир Кожин, председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги Геннадий Тимченко и президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов.

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