Поздняков переизбран на пост президента Олимпийского комитета РФ

Действующий президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков единогласно был переизбран на новый срок. Об этом пишет РИА Новости.
Голосование прошло на заседании делегатов Олимпийского собрания в Москве. Поздняков был единственным кандидатом на выборах президента ОКР.
Кроме того, на собрании избран генерального директора организации. Этот пост снова занял Владимир Сенглеев.
Поздняков является четырехкратным олимпийским чемпионом и десятикратным чемпионом мира по фехтованию на саблях, ему 49 лет, он возглавляет ОКР с 2018 года, а с 2016 по 2022 год был президентом Европейской конфедерации фехтования.