Поздняков переизбран на пост президента Олимпийского комитета РФ

Кроме того, на собрании избран генерального директора организации. Этот пост снова занял Владимир Сенглеев .

Поздняков является четырехкратным олимпийским чемпионом и десятикратным чемпионом мира по фехтованию на саблях, ему 49 лет, он возглавляет ОКР с 2018 года, а с 2016 по 2022 год был президентом Европейской конфедерации фехтования.