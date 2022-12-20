Поздняков ожидает новых рекомендаций МОК по допуску россиян к соревнованиям

"Моя уверенность основана на декларации Олимпийского саммита, в ней было четко зафиксирована поддержка возвращения спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям на территории Азии, - продолжил президент ОКР. - МОК проведет изучение данного предложения: будут проведены конференц-коллы с национальными олимпийскими комитетами, международными федерациями, комиссиями спортсменов стран. По итогам изучения вопроса исполкомом МОК будет принято решение об обновлении рекомендации от конца февраля. Ссылка на декларацию Олимпийского саммита дает основания предполагать, что с высокой долей вероятности наши спортсмены смогут принять участие в Олимпиаде".