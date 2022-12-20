Поздняков ожидает новых рекомендаций МОК по допуску россиян к соревнованиям

Новых рекомендаций исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов на международные соревнования стоит ожидать во второй половине января. Такое мнение журналистам во вторник высказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.
"С учетом новогодних праздников новую рекомендацию исполкома МОК стоит ожидать во второй половине января", - сказал Поздняков.
"Моя уверенность основана на декларации Олимпийского саммита, в ней было четко зафиксирована поддержка возвращения спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям на территории Азии, - продолжил президент ОКР. - МОК проведет изучение данного предложения: будут проведены конференц-коллы с национальными олимпийскими комитетами, международными федерациями, комиссиями спортсменов стран. По итогам изучения вопроса исполкомом МОК будет принято решение об обновлении рекомендации от конца февраля. Ссылка на декларацию Олимпийского саммита дает основания предполагать, что с высокой долей вероятности наши спортсмены смогут принять участие в Олимпиаде".
В конце февраля МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине. Из-за санкций МОК российские спортсмены могут пропустить квалификационные турниры к Олимпийским играм 2024 года. В декабре Олимпийский совет Азии на олимпийском саммите выступил с предложением содействовать участию спортсменов из России и Белоруссии в соревнованиях под эгидой организации. Представители международных спортивных федераций поддержали эту инициативу.