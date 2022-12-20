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1 час назад

Сборная России в случае допуска выступит на ОИ-2024 в сокращенном составе

Алиса Селезнёва

Российская сборная выступит на Олимпийских играх 2024 года в Париже в сокращенном составе, если будет допущена до квалификационных соревнований. Об этом заявил сегодня президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, пишет ТАСС.

Сборная России в случае допуска выступит на ОИ-2024 в сокращенном составе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Могут быть изменены условия олимпийской квалификации, чтобы спортсмены России и Белоруссии могли принять в них участие. Если я скажу, что в Париже наша команда выступит в таком же составе, как в Токио, то это будет лукавством. Конечно, состав будет меньше», - пояснил Поздняков.

Он также обратил внимание на то, что на Олимпийском саммите было высказано мнение, что олимпийская семья должна заботиться обо всех спортсменах, «независимо от их национальности».

Ранее глава Олимпийского комитета США Сюзанна Лайонс заявила, что «недопуск россиян к соревнованиям отбрасывает олимпийское движение назад», назвав их возвращение «важным». При этом она отметила, что спортсмены РФ не должны выступать под национальным флагом и гимном.

После начала спецоперации на Украине Международный олимпийский комитет предложил отстранить спортсменов из Белоруссии и России от международных соревнований, а также отказаться от проведения спортивных мероприятий на российской территории. Санкт-Петербург лишили права проведения финала Лиги Чемпионов текущего сезона, Сочи — этапа «Формулы-1», Новосибирск — молодежного чемпионата мира по хоккею, а сборная России не была допущена к отбору на чемпионат мира по футболу в Катаре.

При этом на саммите G20, который прошел 15-16 ноября на Бали, президент Международного олимпийского комитета Томас Бах призвал не политизировать спорт и выступил за то, чтобы в Олимпиадах участвовали все страны без исключения.

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