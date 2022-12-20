В США предложили создать отдельные категории для трансгендерных спортсменов

USOPC считает, что трансгендерные спортсмены, уже достигшие половой зрелости, должны иметь возможность выступать в различных видах спорта, но чтобы при этом не нарушался «принцип справедливости».

Фото: официальный сайт МОК официальный сайт МОК

Сейчас открытые категории приняты в некоторых спортивных организациях, в том числе в Федерации триатлона Великобритании и Международной федерации плавания (World Aquatics).

К участию в открытых категориях допускаются мужчины, трансгендеры, а также те небинарные персоны, чей пол был мужским с рождения. При этом соревноваться в женской категории разрешено только спортсменкам, которые родились женщинами.