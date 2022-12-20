Станислав Дружинин прокомментировал свое избрание в комиссию ОКР

Президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин выразил надежду, что его опыт пригодится в работе контрольно ревизионной комиссии Олимпийского комитета России.Во вторник в Москве прошло ежегодное олимпийское собрание, в ходе которого Позднякова единогласно переизбрали на пост главы ОКР. Дружинин был избран в состав контрольно ревизионной комиссии Олимпийского комитета России.
— Во первых, хочу отметить, что переизбрание Станислава Позднякова это позитивный момент для российского спорта. Кроме того, считаю важным момент переизбрания на пост генерального директора Владимира Сенглеева. Меня избрали в контрольно ревизионную комиссию, надеюсь что мой опыт работы в контрольно надзорных органах поможет комиссии и наше уже налаженное сотрудничество с ОКР только укрепится.
— По итогам собрания президент ОКР говорил о возможности выступления на Олимпиаде 2024. Как оцениваете шансы?
— Со своей стороны могу сказать, что на конгрессе Международной федерации плавания уже прозвучал вопрос о нашей возможности выступления на соревнованиях в Азии. И это было бы уже большим шагом вперед для нас. Разумеется, мы можем только надеяться на участие в Олимпиаде и работать для этого. Уверенности в этом прямо сейчас тут ни у кого быть не может, можем только надеяться. Зато мы можем с уверенностью сказать, что наша команда в хорошей форме и будет готова проявить себя, в случае допуска к соревнованиям.