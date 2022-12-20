Станислав Дружинин прокомментировал свое избрание в комиссию ОКР

— Со своей стороны могу сказать, что на конгрессе Международной федерации плавания уже прозвучал вопрос о нашей возможности выступления на соревнованиях в Азии. И это было бы уже большим шагом вперед для нас. Разумеется, мы можем только надеяться на участие в Олимпиаде и работать для этого. Уверенности в этом прямо сейчас тут ни у кого быть не может, можем только надеяться. Зато мы можем с уверенностью сказать, что наша команда в хорошей форме и будет готова проявить себя, в случае допуска к соревнованиям.