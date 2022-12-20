ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+2° в 
USD 69.00EUR 73.34
Войти в почту
1 час назад

«Надеемся на участие в ОИ и продуктивное сотрудничество». Глава Российской федерации прыжков в воду — после избрания в комиссию ОКР

Матч ТВ

Президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин выразил надежду, что его опыт пригодится в работе контрольно ревизионной комиссии Олимпийского комитета России.Во вторник в Москве прошло ежегодное олимпийское собрание, в ходе которого Позднякова единогласно переизбрали на пост главы ОКР. Дружинин был избран в состав контрольно ревизионной комиссии Олимпийского комитета России.

Станислав Дружинин прокомментировал свое избрание в комиссию ОКР
Фото:  Официальный сайт Российской федерации прыжков воду Официальный сайт Российской федерации прыжков воду

— Во первых, хочу отметить, что переизбрание Станислава Позднякова это позитивный момент для российского спорта. Кроме того, считаю важным момент переизбрания на пост генерального директора Владимира Сенглеева. Меня избрали в контрольно ревизионную комиссию, надеюсь что мой опыт работы в контрольно надзорных органах поможет комиссии и наше уже налаженное сотрудничество с ОКР только укрепится.

— По итогам собрания президент ОКР говорил о возможности выступления на Олимпиаде 2024. Как оцениваете шансы?

— Со своей стороны могу сказать, что на конгрессе Международной федерации плавания уже прозвучал вопрос о нашей возможности выступления на соревнованиях в Азии. И это было бы уже большим шагом вперед для нас. Разумеется, мы можем только надеяться на участие в Олимпиаде и работать для этого. Уверенности в этом прямо сейчас тут ни у кого быть не может, можем только надеяться. Зато мы можем с уверенностью сказать, что наша команда в хорошей форме и будет готова проявить себя, в случае допуска к соревнованиям.

Около спорта,Владимир Сенглеев,Станислав Поздняков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители